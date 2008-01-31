Все шесть пострадавших в результате взрыва на шахте ”Карбон” - заключенные

Все шесть работников, получивших тяжелые травмы и отравление газом в результате взрыва на шахте №222 "Карбон" в Шахтерске 31 января, являются заключенными "Киселевского исправительного центра №125" в г. Торезе.

Информацию об этом подтвердил начальник управления социальной и воспитательной работы областного департамента Управления исполнения наказаний Михаил МАТАНГИН.

"Да, действительно, люди, пострадавшие в результате взрыва на "Карбоне", являются заключенными "Киселевского исправительного центра №125", расположенного в Торезе. Это люди, осужденные не к лишению, а к ограничению свободы", – сказал М.МАТАНГИН.

Он уточнил, что такие заключенные "регулярно привлекаются к работе на различных предприятиях города на законных основаниях".

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Шахтерске на шахте №222 (ООО "Карбон") в результате взрыва травмированы шестеро рабочих.