В Киеве стали больше нападать на граждан других национальностей

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений обеспокоен тем, что в Киеве участились случаи нападений на представителей других национальностей. Об этом заявил председатель комитета Игорь ШАРОВ (фракция Блока Литвина).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, И.ШАРОВ отметил, что с начала года в Киеве произошло уже три случая нападения на представителей других национальностей. Он отметил, что, в частности, 28 января «был жестоко убит 18-летний гражданин Республики Конго, который проживал в Киеве около года, а в декабре 2007 года получил официальный статус беженца”.

По его словам, правоохранительные органы должны обеспечить объективное расследование, найти виновных в убийстве, при этом «нужно выяснить, была ли поводом к убийству расовая нетерпимость».

И.ШАРОВ также отметил, что 16 января столичная милиция по горячим следам задержала двух студентов, которые избили 23-летнего гражданина африканской республики Кот-д’Ивуар. Ранее в центре столицы был избит темнокожий баскетболист БК «Киев», гражданин США Маркус ФЕЙСОН.

«Оперативное реагирование на такие случаи будет подтверждать, что украинская власть не только на словах борется за права граждан независимо от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений, но и принимает действенные меры с целью предотвращения их нарушений на бытовом уровне», – отметил председатель комитета.

И.ШАРОВ подчеркнул, что Комитет ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений будет постоянно мониторить ситуацию относительно выполнения законодательства по соблюдению прав граждан независимо от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений. «Мы будем использовать все механизмы, которые есть в парламентском комитете, для того чтобы эта тема не спускалась на тормозах», – заверил он.