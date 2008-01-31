НКРЭ назвала цены на газ украинской добычи

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики установила цены продажи природного газа собственной добычи для ДК “Укргазвыдобування”, ОАО “Укрнафта” и ГАО “Черноморнафтогаз”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла сегодня на своем заседании.

По этим ценам газодобывающие компании будут реализовывать газ "Нафтогаз Украины" для дальнейшей реализации населению.

В частности, цена продажи газа собственной добычи для ДК “Укргазвыдобування” установлена на уровне 182 грн. за тысячу кубометров без НДС с 1 февраля текущего года. По расчетам комиссии, объем товарного газа собственной добычи в текущем году у компании составит 14 млрд. 245 млн. кубических метров. Себестоимость добычи - 120,29 грн. на 1 тыс. кубометров.

Цена продажи газа для ГАО “Черноморнафтогаз” установлена на уровне 289 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС с 1 февраля. Объемы товарного газа у компании в текущем году прогнозируются на уровне 1 млрд. 215 млн. кубометров.

Для “Укрнафты” цена продажи газа установлена на уровне 272,6 грн. за 1 тыс. кубометров без НДС с 1 февраля. Компания планирует добыть товарный газ в объеме 2 млрд. 718 млн. кубометров.

Для всех трех компаний рентабельность добычи собственного газа установлена на уровне 10%.

По расчетам НКРЭ, в текущем году объем потребления природного газа населением составит 17,3 млрд. кубометров против 17 млрд. 133 млн. кубометров в 2006 году.

Согласно действующему законодательству, газодобывающие компании обязаны поставлять весь газ собственной добычи для нужд населения.