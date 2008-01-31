Довгий ждет, что теперь все бросятся помогать Черновецкому

Сегодня Верховный Суд Украины поставил точку на попытках некоторых политических сил подвергнуть сомнению легитимность нынешней киевской власти, заявил в интервью журналистам заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Как сообщалось, сегодня, 31 января, Верховный Суд признал правомерным закрытие Генеральной прокуратурой уголовного дела, которое было возбуждено прокуратурой столицы по иску гражданина Виктора СПИРИДОНОВА по факту подкупа избирателей Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на выборах Киевского городского председателя в 2006 году. Соответствующее решение вынесла коллегия судей Палаты по уголовным делам Верховного Суда.

"Решение Верховного Суда Украины не подлежит никакому обжалованию, – отметил О.ДОВГИЙ. – Таким образом, поставлена точка в любых сомнениях относительно легитимности избрания сегодняшней киевской власти и легитимности проведения минувших выборов Киевского городского председателя. Это решение является очень важным в контексте подготовки к Евро-12. И теперь, я надеюсь, все, кто пытался на этом вопросе спекулировать, перейдут от болтовни и общеполитических дискуссий к реальной работе и помогут нам в реализации всех тех важных программ, которые мы сегодня проголосовали".