Погода на начало февраля

1 февраля на территории Украины будет облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег и дождь, лишь ночью в восточных областях и в Крыму, а днем на большей части Правобережья без существенных осадков. Ночью и утром в восточной половине местами туманы. На дорогах страны, кроме юга и запада, гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в восточных областях, степной части Крыма и Приазовье 4-9° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге до 7° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 2-3 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, лишь 3 февраля ночью в западных, днем в северных областях небольшие, в Карпатах умеренные осадки. Местами туман; на дорогах страны, кроме юга и запада, местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, в Карпатах 2 февраля порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2 февраля 1-6° мороза, в восточных областях до 8° мороза, 3 февраля от 2° мороза лр 3° тепла; днем 0-5° тепла, в южной части 5-10° тепла; в Карпатах ночью 2-7° морозу, днем около 0°.

4 февраля в Крыму, южных и восточных областях, 5 февраля в западной части пройдут небольшие осадки; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью 2-8° мороза, 4 февраля на крайнем юге и востоке, 5 февраля на побережье морей и крайнем западе от 3° мороза до 3° тепла; днем в Украине 0-5° тепла, в южной и западной части местами 7-9° тепла.

В Киеве и области 1 февраля будет облачно с прояснениями, ночью и утром небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.

2-3 февраля - без существенных осадков, лишь утром и днем 3 февраля ожидаются небольшие осадки. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2 февраля 1-6° мороза, 3 февраля от 2° мороза до 3° тепла; днем 0-5° тепла.

4-5 февраля - без существенных осадков. Температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.