Ющенко хочет ликвидировать Тендерную палату

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает инициативу о ликвидации Тендерной палаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с профсоюзами.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что внес в парламент проект закона о государственных закупках. В настоящем документе предлагается оставить Тендерную палату как общественный орган. В то же время, он сегодня слышит от деловых кругов, профсоюзных представителей мнение, что ее (Тендерную палату) стоило бы отменить вообще. «Теперь я поддерживаю эту позицию», - сказал Президент.

Кроме того Президент, реагируя на выступления представителей профсоюза, напомнил, что сегодня ведется активная работа по ликвидации задолженности по НДС до октября. Он не исключил, что этот процесс будет ускорен. Он также рассказал о том, что вскоре ГНА выйдет с инициативой введения нового механизма возврата НДС для тех предприятий, которые продемонстрировали «уважительное отношение к уплате этого налога». То есть они будут платить НДС без всяких проверок.

Кроме того, Президент поддержал идею вхождения представителей профсоюза в общественный совет ГНА.