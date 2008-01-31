Винский хочет рентабельность как у Ахметова

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ не намерен отменять приказ о повышении тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Я не имею никакого намерения этот приказ отменять», - сказал он.

По словам И.ВИНСКОГО, прежняя тарифная политика в “Укрзализныце” была “элементом уничтожения” ведомства.

Министр также отметил, что цены ведомства должны повышаться в соответствии с ситуацией с ценами производителей.

“Должна быть рентабельность …что в “Укрзализныце”, что у олигархов одинаковой, а не здесь 0,23%, а там - 300%”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, по информации заместителя генерального директора «Укрзализныци» Виктора ЧЕРНОГО, госпредприятие «Укрзализныця» в прошлом году получило 21,7 млрд. грн. доходов. По его словам, рентабельность ведомства после всех необходимых выплат за 2007 год составит 0,23%.

Как отметил В.ЧЕРНЫЙ, такой экономический результат вынудил «Укрзализныцю» обратиться к правительству с просьбой индексировать грузовые тарифы, чтобы они хотя бы соответствовали уровню повышения цен на продукцию, которую потребляет «Укрзализныця» для осуществления эксплуатационной деятельности». По его словам, в среднем цены на эту продукцию выросли на 25%.

Согласно приказу Минтранса от 17 января “Об индексации тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины, а также размерах скидок к тарифам на перевозку грузов в частных вагонах”, предлагается ежеквартально индексировать тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом. С 1 февраля 2008 г. предлагается повысить тарифы на 12%, с 1 апреля - на 17% и по 3% - с 1 июля и с 1 октября 2008 года.