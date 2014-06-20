24-27 июня выставка-ярмарка "Сезон ЛІТО" в Киевском Дворце Спорта

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце Спорта давно популярны среди киевлян. Выставка - это возможность порадовать себя и своих близких обновами, приобрести красивую и нужную вещь. "Сезон ЛІТО " начинает свою работу во вторник (24.06) и открыта по пятницу (27.06) включительно.

Ассортимент представленных на ярмарке товаров порадует Вас своим разнообразием:

мужская и женская верхняя одежда;

детская одежда;

сезонная мужская, женская и детская обувь;

недорогие и изысканные мужские и женские классические костюмы;

кожгалантерея (сумки, ремни, кошельки, перчатки и так далее)

сезонные головные уборы;

трикотаж;

постельное белье, домашний текстиль;

парфюмерия;

косметика;

бижутерия;

зонтики;

шарфы и косынки;

огромное количество разнообразных мелочей для дома.

Широкий выбор женской и мужской одежды, большое разнообразие товаров летнего ассортимента, даже меховые изделия предложат посетителям на выставке-ярмарке во Дворце спорта.

Женщины, предпочитающие классический стиль, не останутся равнодушны к качеству и ексклюзивности моделей одежды современных украинских производителей. Если вы предпочитаете молодежный стиль – Вас ожидает множество разнообразных предложений.

Для мужчин на выставке: от классических костюмов, рубашек, галстуков, до модных футболок, трикотажа, головных уборов и спортивной одежды от украинских, польских, турецких производителей.

На выставке-ярмарке большое разнообразие сезонной обуви - новинки летних коллекций, а так же распродажи обуви весеннего сезона.

На выставке без труда можно пополнить свой гардероб модными аксессуарами – сумкой, шляпкой, современной бижутерией, шарфом или косынкой.

Особой популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Выставка во Дворце Спорта - это место, где есть уникальная возможность подобрать подарки друзьям, родственникам и любимым на любой вкус и денежный ресурс, найти для себя что-то необходимое.

Тем, кто собирается в отпуск – просто необходимо побывать на выставке.

Приходите и убедитесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Детальная информация по телефонам: (096) 506-83-34, (093) 904-10-11, (044) 362-13-70

www.profexpo.kiev.ua