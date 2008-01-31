Вакарчук хочет показать выпускникам преимущества учебы в ПТУ

Министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК отмечает необходимость вернуть имидж профессионально-технического образования.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, об этом он заявил на Всеукраинском совещании заместителей начальников по вопросам профессионально-технического образования управлений образования и науки областных государственных администраций.

По словам И.ВАКАРЧУКА, «общество должно осознать, что без квалифицированной рабочей силы не получим качества жизни. Поэтому сегодня должны вернуть имидж ПТО, вернуть те мотивации, которые были у вступающих в должность и тех, кто отвечает за это дело”.

Как отметил министр, повышение привлекательности и гибкости профессионально-технического образования зависит от его связи с рынком труда. По его мнению, необходимо расширять спектр полномочий региональных управлений, создавать механизм финансирования из разноуровневых бюджетов.

И.ВАКАРЧУК напомнил, что для реализации этого задания в прошлом году финансирование профессионально-технических учебных заведений Львовской, Харьковской областей и г. Киева в экспериментальном варианте осуществлялось из областных бюджетов за счет средств субвенции из государственного бюджета».

Министр отметил положительные результаты проведенного эксперимента, высказав мнение, что, «возможно, мы установим переходный период на три года, чтобы каждая область определилась, когда и какие полномочия она может принимать от министерства, сотрудничая с областным советом».

И.ВАКАРЧУК отметил, что центральной проблемой является то, что финансирование идет из областного бюджета, а имущество – принадлежит государству. “Над этим нужно работать, и здесь нужна законодательная база. К этому нужно подходить взвешенно, чтобы при передаче собственности местным органам власти сохранить то, что есть, и приобрести новое”, - отметил министр.

Чрезвычайно важным фактором успешной деятельности системы ПТО, по мнению министра, является «продуманный механизм формирования объемов государственного заказа и контингента в целом, потому что на качество кадров рабочих отрицательно влияет разбалансированность между спросом и предложением».

«Каждая область, каждый регион лучше знает, какие нужны руки квалифицированного рабочего. Чтобы определить объемы на государственном уровне, заказ должен был бы идти снизу, чтобы мы почувствовали, какие потребности в том или другом регионе. Тогда сможем определять на государственном уровне, какие коррекции и где нужно сделать», - подчеркнул И.ВАКАРЧУК.

Поэтому, сказал он, «мы должны выйти на такую модель, которая удовлетворила бы всех: и молодежь, и работодателей, и государство в целом. Нужно проводить воспитательную работу, показывать молодежи, что любой труд является достойным и требует уважения”.

“Высококвалифицированный рабочий – это человек, которого уважают все. Наша с вами задача убедить власть на всех уровнях, что ПТО – это главная составляющая образования Украины, главная составляющая нашей духовной культуры», - отметил министр.