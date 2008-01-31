Гриценко не увидел профессионалов у Ющенко и Еханурова

В Секретариате Президента Украины и Министерстве обороны нет достаточного количества специалистов, которые способны проконтролировать процесс перехода армии на контракт, заявляет председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на круглом столе «Актуальные проблемы перехода Вооруженных Сил Украины на комплектование военнослужащими по контракту», экс-министр обороны сказал: «Чтобы контролировать, нужно иметь профессиональные знания, а сейчас складывается ситуация, что и формулировки, и их выполнение возлагаются на Генеральный штаб, и только частично - на некоторые департаменты Минобороны. Как сработает Генеральный штаб, как сработают военные, так и будет».

По мнению А.ГРИЦЕНКО, это связано с тем, что соответствующего профессионального уровня для содержательного контроля и определения задач на наивысшем уровне "в аппарате Президента нет, в аппарате министра сейчас по объективным причинам нет».

А.ГРИЦЕНКО добавил, что все три новых заместителя министра обороны являются специалистами в сфере государственного имущества и финансовых потоков, и не понимают содержательной части процесса перехода на контрактную армию.

Он считает, что в такой ситуации очень тяжело предпринимать правильные шаги. «У военных своя этика – как сказали, так и нужно делать», - сказал А.ГРИЦЕНКО, отметив, что это было наглядно видно, когда Президент Виктор ЮЩЕНКО предложил сократить численность армии в 2008 году на 17 тысяч человек, а военные, понимая, что этого нельзя делать, согласились.