В центре Киева из машины украли 1 миллион долларов

Вчера в 11 часов утра на улице Прорезной (буквально в двух шагах от Крещатика) случилось дерзкое ограбление. Четверо неизвестных застали врасплох водителя «Шевроле Авео» и забрали из машины кейс с 5 миллионами гривен (около 1 миллиона долларов).

События развивались следующим образом. Когда машина остановилась на светофоре, к ней подбежали несколько человек и постучали в окно с водительской стороны. Опустив стекло, мужчина тут же «выключился», даже не успев сообразить, что происходит. Когда очнулся, его лицо оказалось разбитым, руки прикованы наручниками к рулю, а кейс с деньгами и ноутбук исчезли.

- Как утверждает потерпевший, ему чем-то брызнули в лицо, - сказали «Комсомольской правде» в ЦОС ГУ МВД столицы. - Затем нападавшие быстренько обшарили салон автомобиля. Сейчас нужно проверить записи видеокамер наблюдения, которые установлены на близлежащих домах. Они должны были зафиксировать картину нападения. Опросим свидетелей. Оперативная группа проверяет информацию, откуда в машине оказались такие деньги, и выясняет личности налетчиков. Если ограбление действительно имело место, то бандиты действовали явно по наводке.

Несмотря на то что инцидент произошел в самом центре Киева, никто из людей особого внимания на него не обратил. По словам прохожих, грабители объяснили, что они оперативники, мол, идет обычное задержание. Сделав свое дело, злоумышленники скрылись.

- Я видела, как возле серебристой машины собралась милиция и стоял крупный такой мужчина с разбитым ухом, - рассказывает Инна Павленко, кассир фастфуда, расположенного напротив места происшествия. - Покупатели видели, как бандиты усыпили шофера, потом разбили боковое стекло и забрали чемодан с деньгами. К нам в магазин уже раз пять заходил следователь, выясняя, кто что видел.

Это уже не первый случай, когда в Киеве из салона авто похищают большую сумму. Всего неделю назад на улице Шота Руставели владелец «Лексуса» лишился кейса со 100 тысячами долларов. К водителю подошел незнакомец и что-то спросил. В момент, когда мужчина был занят беседой, сообщник злоумышленника тихонько открыл пассажирскую дверь машины и стянул дипломат с деньгами, лежавший на заднем сиденье. Тогда преступников по горячим следам не нашли.