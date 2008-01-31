Тимошенко заверяет, что путь к НАТО лежит через референдум

В Украине началась открытая дискуссия о взаимоотношениях с НАТО, но вопрос вступления будет решаться только на всеукраинском референдуме.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу «Евроньюс» поздно вечером 30 января.

«Для Украины это очень сложный вопрос. И если вступление Украины в Eвросоюз поддерживает 70% населения, то вопрос присоединения Украины к НАТО разделяет украинское общество. Я думаю, что это правда об этом процессе», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что сейчас в Украине проходит дискуссия на тему взаимоотношений Украины и НАТО. “В Украине сегодня начинаются честные, открытые информационные дискуссии относительно того, что есть НАТО, как Украина будет себя чувствовать в НАТО, какие вопросы, может быть, для укрепления украинской независимости может решать вступление Украины в НАТО. Очень много контекста в этом вопросе. Но пока, мы считаем, что нужно проходить путь, который мы имеем с НАТО - путь сотрудничества. А дальше - только через всеукраинский референдум», - подчеркнула она.