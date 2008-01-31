Тимошенко рассказала о шансе для украинских бизнесменов

Вступление Украины во Всемирную торговую организацию укрепит позиции национальных предпринимателей в мировых торговых процессах.

Такое мнение высказала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в интервью телеканалу «Евроньюс» поздно вечером 30 января.

«Бизнес, который работает вне конкурентного поля, как правило, слаб и нежизнеспособен. И поэтому конкуренция, настоящая конкуренция, только укрепляет бизнес-среду каждой страны. Я хотела бы, чтобы вся предпринимательская сфера в Украине была сильной, современной, конкурентоспособной, и вступление в ВТО дает Украине такой шанс», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр Украины убеждена, что страна, находясь продолжительное время вне мирового рынка, будет «практически на обочине всех торговых мировых процессов».

«Мы действительно рады тому, что Украина прошла все процедуры, необходимые для того, чтобы стать членом Всемирной торговой организации. Мы очень ждали этого момента и надеемся, что это произойдет 5-7 февраля», - добавила глава украинского правительства.