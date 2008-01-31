Пожар на территории «АрселорМиттал Кривой Рог»: пострадали четверо

В г. Кривой Рог Днепропетровской области на территории ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" в двухэтажном помещении насосной станции доменного цеха № 1 из-за нарушения правил пожарной безопасности при выполнении монтажных работ возник пожар, в результате которого пострадали 4 человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пострадавшие с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в ожоговое отделение городской больницы № 2. Пожар ликвидировали два отделения Государственной пожарной охраны МЧС.