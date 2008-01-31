«Нафтогаз» идет на крайние меры

НАК "Нафтогаз Украины" запретила "Газу Украины" документально оформлять объемы природного газа, потребленные, но не оплаченные облгазами и ТКЭ. Об этом сообщает "Коммерсантъ-Украина" со ссылкой на пресс-службу Министерства топлива и энергетики. Такое поручение во вторник дал зампред правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир Триколич в ходе селекторного совещания, посвященного проблеме неудовлетворительных расчетов за энергоносители и проведенного главой Минтопэнерго Юрием Проданом.

В пресс-службе Минтопэнерго объяснили, что эти меры приняты с целью повышения уровня расчетов ТКЭ с "Нафтогазом". "Импортеры газа требуют от НАК оплаты газа. А потребители за него не рассчитываются. Для того чтобы выйти из этой ситуации, мы требуем оформлять потребленный газ только в случае 100-процентной его оплаты",– заявили в ведомстве. В пресс-службе "Нафтогаза" от комментариев отказались.

По данным Минтопэнерго, на 19 января "Газ Украины" поставил природный газ на сумму 1,595 млрд грн, получив за него лишь 310 млн грн. Таким образом, уровень расчетов составил 19,4%. Задолженность теплоснабжающих предприятий перед "Газом Украины" за потребленный в 1999-2007 годах газ составляет 3,2 млрд грн.

Газ для ТКЭ поставляет дочерняя компания "Нафтогаза" – "Газ Украины", которая, в свою очередь, закупает его у "УкрГаз-Энерго" (УГЭ). На прошлой неделе компания заявила об обеспокоенности тем, что с начала месяца "Нафтогаз" не провел тендера по выбору поставщика газа и не подписал с УГЭ соответствующего договора. "Согласно газовому балансу, ТКЭ должно поставляться импортное, то есть наше топливо, а договор на его поставку до сих пор не заключен",– сообщили в пресс-службе УГЭ.

В самих ТКЭ инициативу "Нафтогаза" восприняли отрицательно. "Если мы отбираем природный газ и не оформляем его документально, по сути, компания становится участником схемы по хищению газа",– считают в пресс-службе "Кременчугтеплоцентрали". А в "Запорожтеплокоммунэнерго" Ъ заявили, что рассмотрят указание "Нафтогаза" на предмет его законности и, возможно, оспорят в суде.

Гендиректор газотрейдинговой компании "Олгаз-инвест" Юрий Коровин полагает, что НАК "Нафтогаз Украины" пытается таким образом переложить ответственность за несанкционированный отбор газа и долги перед "УкрГаз-Энерго" на потребителей. "Если у НАК не будет актов приема-сдачи, то юридически он не будет нести ответственности ни за действия потребителей по отбору газа, ни за их долги",– соглашается управляющий партнер юридической фирмы Astapov Lawyers Андрей Астапов. Кроме того, согласно закону "О теплоснабжении" НАК "Нафтогаз Украины" не имеет права отключать тепловиков в отопительный сезон, отмечает юрист юридической компании "Песков и партнеры" Геннадий Песков: "Поэтому единственным способом юридически снять с себя ответственность за долги является отказ подписывать акты приема-сдачи".

По словам директора газотрейдинговой компании "Объединенная газовая группа" Даниила Шевелева, действия "Нафтогаза" приведут к неконтролируемому росту задолженности за газ. "Похожая ситуация была на рынке газа в 1997-1998 годах. Тогда бывший `Укргазпром` проводил несанкционированный отбор российского газа и отпускал его потребителям, не подписывая акты приема-сдачи. В результате у нас возник долг перед Россией в $1,5 млрд",– говорит господин Шевелев. Напомним, на прошлой неделе в "УкрГаз-Энерго" заявили, что долг "Нафтогаза" перед компанией уже достиг $251 млн.