Взрыв на шахте в Шахтерске: есть раненые

Сегодня ночью на частной шахте №222 (ООО "Карбон") в Шахтерске в результате взрыва тяжело травмированы пятеро горняков.

Как сообщает Центральный штаб государственной военизированной горноспасательной службы, в 4 ч. 13 мин. ночи начальник участка шахты обнаружил пятерых пострадавших горняков при обследовании 3-го западного конвейерного просека в забое выработки. Всего в шахте в момент аварии находилось 9 человек.

Прибывшие на шахту горноспасатели транспортировали пострадавших на поверхность, оказали им медицинскую помощь и направили в больницу.

Все пострадавшие горняки получили ожоги, переломы и отравление рудничным газом.

Горноспасатели ведут обследование аварийной выработки, сообщает "Остров".