Тимошенко: кто прошел этот легендарный путь - надо давать Героя Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о намерении ввести в Украине европейскую систему разрешений на проектирование в строительной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила во время выступления на Всеукраинском форуме «Власть и бизнес - партнеры» в Киеве.

«Отдельно мы занимаемся земельными вопросами и вопросами разрешений на проектирование. Это ужасная ситуация. По разным концепциям, от 300 до 600 подписей нужно собрать, чтобы пройти этот легендарный путь. После этого нужно каждому, кто его прошел, давать Героя Украины. Потому что пройти его практически невозможно. Значительное количество предпринимателей загибаются на половине этого пути», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что правительство сейчас разрабатывает пакет законопроектов о внесении изменений в законы, которые «не просто упрощают те процедуры, а делают их настолько лаконичными, как это существует в Европейском Союзе».

«А там (в ЕС – УНИАН) ответственность за соблюдением стандартов при проектировании несет проектная организация, а не 100 разрешительных структур, которые дают свои подписи. Поэтому мы будем переходить к такой системе, в том числе упрощая процедуры получения несельскохозяйственной земли на прозрачных условиях», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.