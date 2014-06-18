На Донбассе отменили дополнительную сессию ВНО: абитуриенты будут писать тесты в других областях Украины

В Донецкой и Луганской областях дополнительная сессия внешнего независимого оценивания, запланированная на 1-15 июля, в связи со сложной военно-политической ситуацией проводиться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук.

Ликарчук напомнил, что для участия во ВНО в Донецкой и Луганской областях сначала зарегистрировалось почти 35 тыс. абитуриентов, но в связи с событиями на востоке 22 мая было принято решение, что основная сессия ВНО там проводиться не будет.

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"Поскольку никто не мог гарантировать безопасность участников тестирования и безопасность тестовых материалов. Тогда же было принято решение, что абитуриенты, которые проживают в Луганской и Донецкой областях, получат возможность пройти ВНО во время дополнительной сессии, которая будет проходить с 1 по 15 июля. Обсуждался вопрос, что это будет или дополнительная сессия на территории других областей Украины, или на территории Донецкой и Луганской областей. Вчера было принято решение, что на территории этих двух областей дополнительная сессия по внешнему независимому оцениванию проводиться не будет. Ни правоохранительные органы, ни Государственная служба специальной связи не гарантируют безопасность участников ВНО и безопасность доставки тестовых материалов. То есть, мы сегодня официально можем сказать, что те абитуриенты, которые ожидали, что все же они смогут пройти тестирование дома, они его там не пройдут, к величайшему сожалению", - сказал Ликарчук.

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Он отметил, что на сегодняшний день для того, чтобы пройти тестирование в других областях Украины, перерегистрировалось почти 16 тыс. абитуриентов из Донецкой и Луганской областей. Большая часть из них выразила желание проходить тестирование в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях и в Киеве. "Они все 1 июля будут сдавать первый тест по иностранному языку", - сказал Ликарчук.

По его словам, УЦОКО продлил срок перерегистрации на дополнительную сессию для абитуриентов из Донбасса, и этот срок завершится 20 июня.