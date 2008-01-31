Федерация металлургов жалуется в АМК на ”Укрзалызницю”

Федерация металлургов Украины обратилась в Антимонопольный комитет Украины в связи с повышением тарифов на грузоперевозки “Укрзализныцей”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор объединения „Металлургпром”, председатель Федерации металлургов Украины Василий ХАРАХУЛАХ.

«Мы обратились в Антимонопольный комитет для того, чтобы он дал соответствующую оценку тому, что происходит сегодня на транспорте», - сказал В.ХАРАХУЛАХ.

Согласно пресс-релизу, распространенному ФМУ, неконтролируемая деятельность «Укрзализныци» как монополиста приводит к крайне негативным последствиям для экономики государства.

В ФМУ убеждены в необоснованности базового тарифа «Укразлизныци». «Методика формирования базового тарифа очень устарела. Расчет тарифов (Тарифное руководство) основывается на методологии определения платы за перевозку грузов, разработанной еще для потребностей транспортной системы Советского Союза, с последующей индексацией, что создает основу для непрозрачной деятельности железнодорожного транспорта и не побуждает к сокращению затрат», - говорится в пресс-релизе.

ФМУ также отмечает неадекватность учета инфляции в стоимости железнодорожных перевозок. “С момента введения в действие Тарифного руководства №1 возрастание платы за перевозку происходило неравномерно для разных классов и видов грузов и не совпадало с динамикой инфляции. Так, с 2000 года по 2007 год инфляция составила 231,4%, а рост тарифов на металл при перевозках на экспорт за этот же период – 358%, на перевозку ферросплавов, лом черных металлов - 383%, кокса - 267%, железорудного сырья - 241%», - уточняется в сообщении Федерации.

По данным металлургов, на текущий год инфляция официально ожидается не более 12,5%, что по отношению к 2000 году составит 260,3%, а согласно приказу Минтранссвязи №43 рост тарифов на 1 октября 2008 года по отношению к 2000 году составит 532% на металл, ферросплавы, лом черных металлов и 450% - на железорудное сырье, 414% - на кокс, 668% - на огнеупоры.

В пресс-релизе ФМУ подчеркивается, что “Государственная администрация железнодорожного транспорта одновременно осуществляет функции государственного управления отраслью (формирует тарифную и ценовую политику, разрабатывает нормы безопасности движения) и хозяйственные функции (осуществляет централизованное управление процессом перевозок, управляет имуществом, занимается приобретением подвижного состава).

Такое объединение несовместимых функций сдерживает развитие рыночных отношений и конкуренции в отрасли и противоречит требованиям административной реформы исполнительной власти, главная из которых состоит в недопущении существования конфликтующих функций в границах одной структуры».