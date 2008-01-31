Цена коттеджей под Киевом за минувшую неделю выросла

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 21 по 27 января выросла на 0,56% (на 9 долл.) - до 1 609 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 399 тыс. 342 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

В Киеве дома подорожали в пределах 0,38% (на 8 долл.) - до 2 100 долл. за 1 кв. м при средней стоимости 522 тыс. 198 долл. за домовладение.

По данным компании, рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 11 долл. - до 1 944 долл./кв. м; в Киево-Святошинском - на 14 долл. - до 1 566 долл./кв. м; Бориспольском - на 4 долл. - до 1 566 долл./кв. м; Вышгородском - на 10 долл. - до 1 382 долл./кв. м; Броварском - на 9 долл. - до 1 167 долл./кв. м; Бородянском - на 13 долл. - до 1 078 долл./кв. м и Макаровском районе - на 8 долл. - до 1 027 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости коттеджей наблюдается Васильковском районе - на 6 долл. - до 1 367 долл./кв. м.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе - 45%, Васильковском - 16%, Бориспольском - 15%, Вышгородском - 6%, Обуховском - 7%, Бородянском - 1%, Броварском - 7% и Макаровском - 3%.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).