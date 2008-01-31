Многодетным семьям, где больше 10 детей, выделят земельные участки

До конца первого квартала текущего года многодетным семьям Луганской области, в которых воспитывается десять и больше детей, будут выделены земельные участки в соответствии с нуждами семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно поручению председателя облгосадминистрации Александра АНТИПОВА, которое он дал в ходе областного совещания по вопросам улучшения социального положения многодетных семей, руководители Алчевска, Луганска, Попаснянского и Кременского районов должны выделить земельные участки в соответствии с нуждами многодетных семей.

На совещании А.АНТИПОВ поручил городским председателям и председателям райадминистраций области провести соответствующую работу, чтобы до 1 февраля 2008 года за каждой семьей, в которой воспитывается 10 и больше детей, была закреплена бизнес-структура для оказания целевой социальной помощи.

Как сообщил председатель облгосадминистрации, на сегодняшний день бизнес-структуры уже заботятся конкретными многодетными семьями в городах Антрацит, Свердловск и Лутугинском, Новоайдарском, Перевальском, Попаснянском районах.

Также до конца 2008 года руководители городов и районов должны найти средства для приобретения или ремонта жилья многодетным семьям; при формировании местных бюджетов на 2008 год предусмотреть в соответствии с областной программой «Луганская семья» приобретение микроавтобусов, бытовой техники для многодетных семей.

А.АНТИПОВ сообщил, что в областном бюджете на 2008 год предусмотрены средства на приобретение 28 микроавтобусов – свыше 2 млн. грн. и субвенции для улучшения жилищных условий на сумму более 600 тыс. грн., однако это составляет только половину потребностей многодетных семей.