В киевских школах обустроят стоматологические кабинеты

В столичных школах обустроят стоматологические кабинеты. Так, в учебных заведениях, которые не имели собственных дантистов, появятся абсолютно новые полноценные стоматологические кабинеты с современным оборудованием. А в школах, где они уже работают, оборудование будет обновлено. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСЬКИЙ, сообщает пресс-служба КГГА.

«Это не новая идея, тут мы не выдумали велосипед. Мы постоянно отмечаем, что Украина должна быть в Европе. Наверное, нам следует стремиться к европейским стандартам жизни. Практически во всех европейских школах существуют процедурные стоматологические кабинеты. Когда-то и в некоторых киевских школах существовали стоматологические кабинеты, но из-за недостаточного финансирования сейчас они по большей части используются в качестве обычных медпунктов. Сейчас мы проводим инвентаризацию школ, выясняем куда, сколько, и что именно нужно направить. До 2010 года все школы будут иметь современные медицинские кабинеты», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он также прибавил, что рассматривается вопрос введения должности врача в штат учебных заведений. Это даст возможность предупредить заболеваемость и ускорить предоставление квалифицированной медицинской помощи ученикам столичных школ.