Тимошенко о Налоговом кодексе: ”уменьшение, снижение, упрощение”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Налоговый кодекс будет приниматься только после общественного обсуждения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила во время выступления на Всеукраинском форуме «Влада и бизнес - партнеры».

«Мы приступили к подготовке Налогового кодекса. Профильное министерство по его подготовке согласно функции является Министерство финансов. Но я думаю, что так как мы открыли дискуссию по программе деятельности правительства, мы поставим на общественное, общее обсуждение Налоговый кодекс”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, главными концептуальными факторами нового кодекса будут «уменьшение, снижение, упрощение». Премьер-министр призвала предпринимателей также принять участие в разработке Налогового кодекса.