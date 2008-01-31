Тимошенко о Налоговом кодексе: ”уменьшение, снижение, упрощение”
...и только после общественного обсуждения
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Налоговый кодекс будет приниматься только после общественного обсуждения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила во время выступления на Всеукраинском форуме «Влада и бизнес - партнеры».
«Мы приступили к подготовке Налогового кодекса. Профильное министерство по его подготовке согласно функции является Министерство финансов. Но я думаю, что так как мы открыли дискуссию по программе деятельности правительства, мы поставим на общественное, общее обсуждение Налоговый кодекс”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, главными концептуальными факторами нового кодекса будут «уменьшение, снижение, упрощение». Премьер-министр призвала предпринимателей также принять участие в разработке Налогового кодекса.