Президент за скорейшее формирование резерва ядерного топлива

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за скорейшее формирование отраслевого резерва ядерного топлива и ядерных материалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Всеукраинского форума «Власть и бизнес - партнеры» в Киеве.

«Мы не должны жить от одной поставки ядерного топлива до другой поставки. Мы должны, наконец, завершить создание резерва ядерного топлива», – сказал В.ЮЩЕНКО, отметив при этом, что формирование резерва создаст стабильные условия для работы атомной промышленности.

Как сообщал УНИАН, распоряжением от 9 августа 2007 года №646-р Кабинет министров согласился с предложением Минтопэнерго о создании на протяжении 2008-2010 гг. резерва ядерного топлива и ядерных материалов в объеме годовой потребности украинских АЭС.

Правительство поручило Минфину при подготовке проектов бюджета на 2008-2010 гг. согласно бюджетным запросам Минтопэнерго предусматривать выделение средств на создание такого резерва за счет денег, аккумулирующихся в специальном фонде бюджета за счет целевой надбавки к действующим тарифам на электрическую и тепловую энергию.

Минтопэнерго совместно с государственным концерном «Укратомпром» и при согласовании Госатомрегулирования было поручено определить номенклатуру резерва ядерного топлива и ядерных материалов, порядок его формирования, хранения, использования и возобновления.

Ежегодная потребность украинских АЭС в уране составляет 2,4 тыс. тонн, тогда как собственная добыча в настоящее время составляет лишь 0,8 тыс. тонн в год.

Восточный ГОК - единственное предприятие, добывающее уран на территории Украины.

В настоящее время монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ». В 2010 году истекает срок действия долгосрочного контракта на поставку свежего ядерного топлива, заключенного между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ».