В Херсонской области на Днепре обнаружили 10-километровое масляное пятно.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Днепровской экологической прокуратуры, 14 июня в Херсонской межрайонной экологической прокуратуры поступило оперативное сообщение, что в Цюрупинском районе (вблизи села Казачьи Лагеря) на поверхности воды реки Днепр было обнаружено пятно неизвестного происхождения.

Херсонским межрайонным природоохранным прокурором был организован выезд специалистов Государственной экологической инспекции в Херсонской области, линейного отдела в порту Херсон УМВД Украины в Херсонской области, Херсонгосрыбоохраны для осмотра места происшествия и проведения первоочередных следственных действий.

Установлено, что поверхностные воды Днепра от села Новая Тягинка до села Понятовка шириной от 400 м до 800 м и длиной около 10 км покрыты масляной жидкостью с характерным запахом нефтепродуктов.

С целью установления степени загрязнения экологической прокуратурой специалистам отдела инструментально-лабораторного контроля Государственной инспекции в Херсонской области дано поручение отобрать пробы поверхностных вод для проведения лабораторных исследований.

Также, в настоящее время устанавливается источник выброса жидкости.

Херсонской межрайонной экологической прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения правил охраны вод (ч. 1.ст. 242 УК Украины).