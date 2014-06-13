Милиция поможет жителям Донецка забрать машины из района аэропорта

Опасаясь попасть в зону боевых действий, люди не рискуют самостоятельно забирать свои машины, сообщает пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД в Донецкой области.

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Начальник ГУ МВД в Донецкой области Юрий Седнев обратился к гражданам с обещанием оказать активное содействие в вопросе эвакуации транспортных средств. "Я заверяю вас в том, что милиция приложит максимум усилий для разрешения этого вопроса. В настоящее время ведутся переговоры для организации одновременного безопасного вывоза транспортных средств, которые находятся в опасных зонах", - отметил Юрий Седнев.

ГУ МВД в Донецкой области обратилось ко всем, кто столкнулся с такой проблемой, и просит срочно позвонить по телефонам: 050-201-98-78, 066-566-48-38 и сообщить точное местонахождение автомобиля, предоставить документы на него и оставить свой номер мобильного телефона. "С вами свяжутся сотрудники милиции и сообщат дату и время, на которые будет назначена эвакуация", - говорится в сообщении ГУ МВД в области.