На Одесский МКФ приедет актер Эйдан Тернер, сыгравший Кили в "Хоббите" - организатор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Одессе сообщила президент МКФ Виктория Тигипко.

«Пятый юбилейный фестиваль посетит ирландский актер театра и кино Эйдан Тернер, известный благодаря участию в телевизионных постановках «Отчаянные романтики», «Тюдоры» и трех полнометражных картинах «Хоббит». За роль гнома-воина Кили в кинокартине «Хоббит: Пустошь Смауга» Эйдан удостоен британской награды Jameson Empire Award в категории «Лучший актер-дебютант», - сообщила Тигипко.

По ее словам, из-за ситуации, которая сложилась в Украине, организаторы фестиваля имеют определенные трудности, в частности с приездом зарубежных звезд. «Нам все время приходилось объяснять, что все безопасно и почему к нам нужно ехать», - сказала Тигипко.

Читайте такжеОдесский кинофестиваль заменил «Новое российское кино» в программе «Путь к свободе»«Но мы еще поборемся за наших основных гостей, у нас есть впереди еще месяц, и мы сделаем все возможное, чтобы привлечь к нам международных гостей», - отметила Тигипко.

По ее словам, за 9 дней проведения фестиваля туристический сбор в Одессе увеличивается на 10%.

Тигипко добавила, что за 10 дней проведения фестиваля в Торонто «экономический эффект таков, что до города поступает 189 млн долларов, то есть каждый фестивальщик, который приезжает в город, а их около 340 тыс., за один день оставляет 1,5 тыс. долларов».

«У нас, может, меньше потратят, но к нам приезжают люди из 40 стран, и сказать, что Одесса - очень дешевый город, мы не можем. Нам есть к чему стремиться. Почему бы нам не стремиться к этим цифрам? Если взять Сандэнс, где чуть меньше зрителей (45 тыс.), фестиваль за 10 дней приносит городу 58 млн долларов. Что мешает нам начинать считать, что в Одессе и области приносит фестиваль?», - заметила Тигипко.

Как сообщал УНИАН, пятый Одесский международный кинофестиваль пройдет в Одессе с 11 по 19 июля.