Из Винницкой области участникам АТО отправлены почти 40 тонн продуктов

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области, груз сегодня, 11 июня, отправлен в зону проведения АТО.

«Сегодня им нужно низко поклониться за то, что они ценой своей жизни защищают нашу страну, наших детей. Поэтому мы решили помочь нашим милиционерам, ведь вода – это самое необходимое там, на востоке» - сказал директор одной из фирм, который передал 1,2 тыс. упаковок питьевой воды.

Читайте такжеУкраинцы перечислили на поддержку украинской армии более 128,5 млн грн

Жители Томашпольского района собрали для бойцов продуктовые пайки, а винницкие афганцы отправили для милиционеров продуктовый груз, который может длительное время храниться в полевых условиях. Член Союза ветеранов войны в Афганистане Василий Якубчик рассказал, что бывшие воины, как никто понимают потребности тех, кто сегодня находится в условиях войны. Поэтому собрали для правоохранителей мясные, рыбные консервы, а также шоколад.

Ветеранская организация УМВД помогла моющими средствами. В свою очередь начальник УМВД Олег Школьный поблагодарил небезразличных людей за помощь и вручил им благодарности.