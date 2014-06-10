На Донетчине из-за непогоды и боевых действий обесточены 26 населенных пунктов - ДТЭК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

Согласно сообщению, 12 населенных пунктов в Авдеевском, Шахтерском, Краснолиманском районах обесточены из-за сложных погодных условий (гроза, ливневые дожди, сильный ветер). В восстановительных работах задействовано 20 оперативно-выездных и ремонтных бригад и 20 единиц техники «Донецкоблэнерго» (ДТЭК).

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Также 14 населенных пунктов обесточены из-за боевых действий в Славянском районе. Это села Андреевка, Красноармейское, Карповка, Тихоновка, Щурово, Брусовка, Караван, Закотное, Дмитировка, Степановка, Мариновка, Латышево; поселки Васильевская пустошь и Райгородок.

Кроме того, остается без электроснабжения большая часть самого Славянска, 11 больниц и фельдшерско-акушерских пункта, а также подкачивающие станции, подающие воду в жилые дома.

В настоящее время восстановить электроснабжение в Славянском районе практически невозможно из-за ведущихся активных боевых действий, отмечается в сообщении.