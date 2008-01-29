Бойко: проект White Stream невозможен по трем основным причинам

Народный депутат Украины, заместитель парламентского комитета по вопросам ТЭК Юрий БОЙКО считает, что стоимость проекта строительства газопровода White Stream может составить 10-15 млрд. долл.

Об этом Ю.БОЙКО заявил в переданном УНИАН комментарии.

В частности, по его мнению, реализация проекта White Stream невозможна по трем основным причинам. Во-первых, политический вес Евросоюза уже «брошен» в поддержку конкурирующего проекта Nabucco – трубопровода из Туркменистана в ЕС по территории Закавказья, Турции и Балкан. Попытки Еврокомиссии получить в свое распоряжение газовые запасы Туркменистана уже послужили причиной удорожания туркменского газа для Украины с начала 2008 года.

Во-вторых, нестабильность транзитной политики Украины в газовой сфере вряд ли привлечет европейских партнеров для капиталовложений в проект.

Третьей и главной причиной является финансовая. Стоимость проекта White Stream, по самым скромным подсчетам, составит 10-15 миллиардов долларов. Не обладая такими средствами, Украина вынуждена будет обратиться за политической и финансовой поддержкой к институтам ЕС, но Евросоюз заинтересован в получении газа Центральной Азии для собственных потребителей.

Таким образом, Украине в проекте White Stream, в лучшем случае, уготована роль транзитера. Другими словами, наша экономика утратит доступ к ресурсам относительно недорогого центральноазиатского газа, уступив его потребителям ЕС. А внутренний рынок Украины будет снабжаться газом российской добычи по мировым ценам.

Как сообщал УНИАН, 29 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Европейскому Союзу быть партнером в реализации проекта White Stream по поставкам газа в Европу.

28 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод White Stream, который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.