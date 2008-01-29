Тимошенко провела встречу с Генсеком НАТО и отбыла в Киев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО завершила двухдневный рабочий визит в Бельгию и вылетела в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, последней в плане визита Ю.ТИМОШЕНКО была встреча с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ.

Премьер-министр Украины и Генеральный секретарь НАТО договорились об активизации сотрудничества между Украиной и Альянсом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила журналистам в самолете, возвращаясь из Брюсселя в Киев.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что во время разговора стороны констатировали, что последние 7 месяцев сотрудничество между Украиной и НАТО замедлилось и на сегодняшний день нужно его активизировать.

“Это была концептуальная встреча относительно усиления сотрудничества, которое воплощает в жизнь позиции интенсифицированного диалога”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, рассказывая о встрече с Генсекретарем НАТО.