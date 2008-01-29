Министр МЧС побывал на месте взрывов под Новобогдановкой

В этом году для ликвидации последствий взрывов на артиллерийских складах под Новобогдановкой в бюджете предусмотрены почти 43 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА, который посетил 275-ю артиллерийскую базу ракет и боеприпасов в Запорожской области.

По его словам, в начале 2004 года отдельные эксперты предусматривали, что на полную очистку территории под Новобогдановкой необходимо потратить около полумиллиарда гривен, однако благодаря применению принципиально новых технологических решений затраты на эту работу стали намного меньше. Какие именно суммы были потрачены, В.ШАНДРА не уточнил.

Вместе с тем он заметил, что МЧС удалось поднять зарплаты взрывотехникам. В контексте последнего министр сказал: «Безусловно, это героический труд в мирное время, для того, чтобы территорию сделать безопасной».

Продолжая тему ликвидации последствий взрывов и финансирования, В.ШАНДРА заметил, что названных им средств пока на счету МЧС нет, «но в бюджете они заложены, будем надеяться, что поступят своевременно».

По словам В.ШАНДРЫ, работы планируется провести в два этапа. То есть, до 30 марта взрывотехники МЧС должны обезвредить взрывоопасные предметы второй категории (поврежденные в результате взрывов на артскладах), а до 30 апреля уничтожить взрывоопасные предметы первой категории. В то же время, как отметил В.ШАНДРА, до конца октября этого года территория под Новобогдановкой должна быть полностью зачищена и передана или Министерству обороны, или местной общине.

Как заметил министр, завершение изъятия боеприпасов необходимо провести до указанной даты из-за того, что в начале мая “начнется тепло”, и снаряды, которые от взрывов разбросаны под Новобогдановкой, будут нагреваться до температуры 50-70 градусов, что, в свою очередь, может привести к новым взрывам. «Чтобы в лето мы не вошли со снарядами, лежащими на поверхности, необходимо в такой период, пока прохладно, их обезвредить», - сказал министр. По словам В.ШАНДРЫ, дальнейшая зачистка территории будет происходить на глубине от 1 до 3 метров.

Говоря о непосредственных работах, которые сейчас проводят пиротехники МЧС, В.ШАНДРА пРоинформировал, что ежедневно специалисты обезвреживают в среднем от 20 до 40 тонн боеприпасов. В то же время В.ШАНДРА отметил, что «точно никто не знает (сколько осталось обезвредить – УНИАН), но по приблизительным оценкам, это около 8 тыс. 200 тонн”.

Как сообщал УНИАН, пожары и взрывы снарядов на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и августе 2006 года. В результате погибли пять человек, ранены свыше 10 человек.