Компания Deol Partners открыла в Киеве комплекс апартаментов

Deol Partners, компания по управлению сетью сервисных апартаментов Senator Apartments, сегодня в Киеве открыла комплекс Senator Apartments Executive Court на улице Дмитриевской, 62/20.

Как сообщил сегодня журналистам генеральный менеджер проекта Senator Apartments Александр БАБЕНКО, комплекс сервисных апартаментов – нечто среднее между гостиницей и квартирой в аренду, аналог доходных домов, которые действовали в дореволюционное время.

А.БАБЕНКО отметил, что в приобретение и реконструкцию здания Deol Partners инвестировала 15 млн. долларов, а отделка и меблирование номеров обошлось в 1-1,2 тыс. долларов за 1 кв. метр.

Общая площадь комплекса составляет 3000 квадратных метров. В нем насчитывается 35 апартаментов площадью 50-60 квадратных метров каждый, с кухней-студио, гостиной, спальней и ванной.

По данным управляющей объектами недвижимости Senator Apartments Яны СОЛОВЬЕВОЙ, апартаменты сдаются как в долгосрочную, так и в краткосрочную аренду, стоимость - от 95 до 330 евро в сутки. По ее словам, апартаменты ориентированы в основном на иностранцев, приезжающих в Украину с деловой целью.

Первый комплекс из 27 апартаментов сеть открыла три года назад по улице Пирогова в Киеве.