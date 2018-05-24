Как уберечься от гриппа

К концу января – началу февраля специалисты обещали эпидемию гриппа и острых респираторных инфекций. Сбудутся ли прогнозы? Как уберечься от заражения гриппом? Нужно ли делать прививку посреди зимы? Об этом УНИАН рассказал директор Украинского центра гриппа Минздрава Украины профессор Аркадий Фролов. Аркадий Федорович, к концу января обещали эпидемию гриппа и острой респираторной инфекции. Сбудутся ли прогнозы?

Пока нет. Хотя за последние семь дней в Украине наблюдается активизация эпидемического процесса. Количество людей, заболевших гриппом и ОРЗ, резко возросло. Украинский центр гриппа ведет постоянное наблюдение за эпидемической ситуацией в десяти контрольных городах государства. И, если во вторую неделю нового года в этих городах было около 36 тысяч человек, заболевших от респираторной инфекции, то сейчас их уже свыше 49 тысяч. То есть больных стало больше на 25,7%. Принимая во внимание, что были зимние каникулы и новогодние выходные (люди мало контактировали между собой в общественном транспорте, на работе, в учебных заведениях), это – довольно активные темпы распространения инфекции.

По заболеваемости от ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница. Дальше идут Львов, Киев, Чернигов. Но пока ни в этих городах, ни в других контрольных областных центрах превышения эпидемического порога не зафиксировано. То есть – ситуация с гриппом и ОРВИ напряженная, но в фазу эпидемии Украина еще не вступила.

А какая ситуация с детской заболеваемостью? В детских группах она немного выше, чем в целом. Это дало основания в некоторых городах Украины объявить карантинные каникулы. Это организационное мероприятие очень эффективно и позволяет снизить темпы распространения гриппа и респираторных инфекций.

Какие категории населения наиболее склонны к гриппу?

Это группы так называемого медицинского и профессионального риска: дети, лица, старше 65 лет, люди, больные хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, те, кто общается с большим количеством людей (работники коммунального хозяйства, транспортники, медицинские работники, педагоги и другие).

Возможно ли, что ли в этом году нас обойдет эпидемия гриппа?

Сейчас ее приход сдерживает теплая погода. И мы этому рады. Температурный фактор – чрезвычайно важный. Потепление всегда спасает от вспышек гриппа и ОРВИ. Но если произойдет похолодание до 10 градусов мороза, то эпидемия пойдет очень быстрыми темпами.

Можно ли уберечься от заражения респираторной инфекцией? Когда человек находится длительное время на улице на морозе, то его организм теряет способность к выработке защитных противогриппозных факторов, в первую очередь интерферона, он простужается. Потому нужно хорошо одеваться. Легко одетый человека – а теперь много таких, особенно среди молодежи, – фактически беззащитен перед вирусами. Тщательнее всего берегите ноги и поясничный участок тела. Еще хочу отметить то, что в эпидемический период нужно значительно снизить, а лучше вообще исключить употребление алкогольных напитков, даже пива. Потому что они мощные разрушители иммунной системы.

А как же с популярным народным средством от первых симптомов простуды – рюмки водки с перцем?

Это – миф, алкоголю приписывают те свойства, которых у него нет. Наоборот, доказано, что избыточные дозы алкоголя значительно снижают сопротивление организма человека инфекции.

Сейчас в школах начали кампанию прививок против гриппа. Будет ли она эффективной? Ведь известно, что лучше это делать заранее – в начале осени...

Да, лучше всего делать прививку от вирусных инфекций в сентябре – октябре. Когда человек вакцинируется поздно, шансы не заболеть на грипп снижаются. Сейчас, пока эпидемии и активного распространения вирусов нет, можно сделать прививку. Но только в случае, если у вас нет противопоказаний и вам это порекомендует врач. Следует иметь в виду, что лишь у 40% людей через две недели после прививки появляются защитные титры против гриппа, у остальных они возникают только через месяц. Есть такие, у которых этих титров, несмотря на прививку, не будет вообще.

Некоторые фирмы, выпускающие вакцины против гриппа, обещают эффект уже через семь дней...

Это маловероятно. Есть, наверно, единичные случаи. Но обычно устойчивый эффект от вакцинации наблюдается через месяц.

Аркадий Федорович, что бы Вы посоветовали из профилактических средств? Если вы находитесь среди инфицированных на работе, в общественном транспорте или дома, рекомендую прибегнуть к профилактическому препарату – амизону. Принимайте его по таблетке дважды в день после завтрака и ужина, запивая большим количеством жидкости, в течение 3–5 дней. Но если у Вас есть чувствительность к препаратам иода, – его принимать не следует.

Можно применять и аптечные фитопрепараты – настойку эхинацеи пурпурной или элеутерококка. Их принимают по 10–15 капель три раза в день.

Однако увлекаться медикаментозными профилактическими средствами не следует. Потому что так можно разбалансировать свою иммунную систему. Чтобы уберечься от гриппа, целесообразно принимать витаминные препараты. Особенно помогает борьбе с вирусной инфекцией витамин С.

С целью профилактики гриппа также чаще будьте на свежем воздухе, придерживайтесь режима труда и отдыха.

А каково Ваше отношение к “бабушкиным рецептам”?

Считаю их действенными. И рекомендую сейчас есть много лука и чеснока. Не забывайте и о хрене, который очень эффективен в борьбе с вирусом гриппа. Однако его не следует употреблять больным гастритом. Полезно пить горячий чай с калиной, черной смородиной, малиной, облепихой.

Грипп "любит" слизистую носоглотки. Потому пользуйтесь оксолиновой мазью. Смазывайте ею полость носа дважды в день – утром и вечером. Кроме того, для обработки слизистой носа пригодится масло боярышника, которое также есть в аптеках. Раствором этого масла полезно полоскать горло и рот – тоже дважды в день. Народная традиция советует и самое обычное хозяйственное мыло – как средство для обработки носовой полости.

Разговаривала Наталия Максименко