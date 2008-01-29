Что происходит с градостроением в Киеве? (пресс-конференция)

30 января в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Анализ ситуации в сфере градостроения столицы”. Организатор – Национальный союз архитекторов Украины (НСАУ). Участники: президент НСАУ Игорь Шпара, президент Киевской организации (КО) НСАУ Вадим Жежерин, вице-президент КО НСАУ Георгий Духовичный, член правления КО НСАУ Владимир Приймак, директор института Киевгенплан Владимир Чекмарев, депутат Киеврады Игорь Добруцкий (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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