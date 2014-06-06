10-13 июня выставка-ярмарка «Сезон ЛІТО» в Киевском Дворце Спорта

Лето – это всегда праздник тепла, солнца, ярких красок и одеться летом хочется ярко, натурально и, желательно, не очень дорого. Для осуществления таких желаний и организовываются выставки-продажи во Дворце спорта.

Посетите выставку-ярмарку товаров легкой промышленности «Сезон ЛІТО» в Киевском Дворце спорта. Выставка открывается во вторник (10 июня) и работает четыре дня по пятницу (13 июня) включительно. Это интересное выставочное событие предоставит возможность каждому посетителю порадовать себя, своих близких и родных обновами.

Выставки-ярмарки в Киевском Дворце спорта давно и заслужено пользуются популярностью у киевлян. Здесь есть разнообразие выбора товаров женского, мужского и детского ассортимента. На ярмарку можно прийти всей семьей – никто не останется без обновы.

Женщины, которые отдают летом преимущество изделиям из натуральной ткани, не останутся равнодушны к качеству и ассортименту одежды из Индии, Турции, от современных украинских производителей.

Для мужчин: классические костюмы, огромный выбор рубашек, галстуков, трикотажа украинского, польского, турецкого производства.

На выставке-ярмарке представлен большой выбор сезонной обуви - новинки летних коллекций.

Дополнить свой гардероб ярким шарфом или сумкой сможет каждый желающий - такой большой и разнообразный выбор модных шарфов, платков и сумок на выставке.

Особенной популярностью пользуется недорогой детский трикотаж украинского производства.

Футболки, шорты, купальники и другие товары для отдыха - в широком ассортименте.

На открытой площадке перед Дворцом спорта в эти дни развернута экспозиция выставки-продажи «Зелений ярмарок».

Перечислить ассортимент изделий, представленных на выставке-ярмарке, сложно. И это гарантирует, что каждый посетитель найдет здесь для себя все, что ему необходимо.

Посетите на ярмарку и удостоверьтесь в этом сами.

Выставка работает с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 362-13-70, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

www.profexpo.kiev.ua