Севастопольский горсовет объявил город „территорией без НАТО”

Севастопольский городской совет сегодня объявил территорию города „территорией без НАТО”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Севастопольского горсовета.

В решении, которое предложили депутаты фракции „Народна оппозиция”, отмечается, что провозглашение города „территорией без НАТО” „означает, что мы выступаем против присутствия в нашем регионе войск НАТО, инструкторов, инспекторов и других представителей НАТО”. В решении также подчеркивается, что депутаты не дают „согласия на использование городской инфраструктуры для размещения и обеспечения воинских подразделений НАТО”.

Горсовет обращается к Президенту и Верховной Раде Украины „с требованием прекратить втягивание Украины в НАТО”. Как отмечают депутаты „решение референдума 1991 года никто не вправе отменить, кроме народа Украины”.

В преамбуле решения, в частности, отмечается, что депутаты его принимают, „выражая волю 99% жителей Севастополя, которые проголосовали во время опроса 18 марта 2007 года против вступления Украины в НАТО”, а также „в связи с актом подписания Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ письма о намерении присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО”.

Как отметил в интервью УНИАН председатель общественной организации „Украинская община Севастополя” Мирослав МАМЧАК по поводу этого решения горсовета, „никто украинскую общину Севастополя не спрашивал относительно принятия этого решения, и когда врет один человек - это плохо, а когда врет целый городской совет - это намного хуже, поэтому здесь имеет место полное искажение фактов”. По словам М.МАМЧАКА „99% жителей относительно НАТО не голосовали, опрос проводился на Площади Нахимова лишь сторонниками, насколько мне известно, партий „Русский блок” и ПСПУ”. Как считает председатель общественной организации, действия депутатов горсовета - „это курс на дальнейшее отмежевание Севастополя и Крыма от Украины, это подрыв внешней политики Украины”. По мнению М.МАМЧАКА „за этим стоят или большие деньги, или определенные политические силы”. „Это попытка конфронтации, эти силы могут жить политической жизнью лишь тогда, когда идет потасовка”, - сказал он.

Как считает лидер „Украинской общины Севастополя”, „Севастопольский городской совет превысил свои полномочия, потому что согласно Конституции и законами Украины внешнеполитическую деятельность государства осуществляет руководство государства”. По словам М.МАМЧАКА, „с точки зрения права это просто заявление с сотрясанием воздуха, и не более. Военно-морские силы Украины, в соответствии с международными соглашениями, как участвовали, так и будут участвовать в сотрудничестве с флотами иностранных государств, в том числе стран НАТО, равно как и с российским флотом”.