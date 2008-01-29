В Киеве открыли мемориальную доску Героям Крут

В Киеве на фасаде Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» установлена мемориальная доска, посвященная подвигу студентов-героев Крут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Народ является народом лишь тогда, когда он помнит о своих корнях. Народ из ничего не вырастает, и нация из ничего не строится. Именно на памяти о своих героях и строится самосознание народа. И как раз это мероприятие призвано напомнить события, которые состоялись 29 января 1918 года и увековечить память о юношах, погибших в бою под Крутами, защищая Украинскую Народную Республику», - сказал заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ, возлагая цветы к памятному знаку.

Он отметил, что, к сожалению, в основном нынешняя молодежь не знает многих героев своей страны, и задача власти – “напомнить молодому поколению о тех, благодаря кому мы сегодня живем в независимом государстве”.