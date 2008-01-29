В Украине будет от 13° мороза до 6° тепла

30 января по прогнозам синоптиков на территории Украины ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, только в западных, а днем и в северных областях местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, днем на западе с дождем. В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, на Левобережье, в степной части Крыма и Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях до 5° мороза, в западных областях местами 4-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

31 января -1 февраля облачно с прояснениями. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем кое-где с дождем, только 31 января в южной и восточной части, а 1 февраля в западных областях без существенных осадков. Местами туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, 31 января в восточных областях, Приазовье и степной части Крыма 8-13° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части, а 1 февраля и в Закарпатье 1-6° тепла.

2 февраля в западных и северных областях временами пройдут небольшие осадки (днем 2 февраля в Карпатах и Закарпатье, на протяжении 3 февраля в западном регионе умеренные осадки) в виде мокрого снега и дождя; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла (2 февраля в восточной части 1-6° мороза, 3 февраля на юге местами 3-5° тепла); днем 0-6° тепла, на юге 4-10° тепла.

В г. Киеве и области 30 января облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.

31 января -1 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Днем 31 января и ночью 1 февраля небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

2-3 февраля временами небольшие осадки. Температура ночью 0-4° мороза, днем 1-5° тепла.