Тимошенко предлагает Европе совместный проект “Белый поток”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предложила Европейскому Союзу быть партнером в реализации проекта “Белый поток” по поставкам газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге в Брюсселе после встречи с Комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе встречи с еврокомиссаром обсуждался и этот вопрос.

“Да, сегодня существует проект, который поддерживается ЕС – “Набукко”. Но мы хотели бы предложить рассмотреть проект “Белый поток”, который проходит через территорию Украины и также выполняет функцию диверсификации поставки газа в Европу. Этот проект может быть более экономически эффективным, и мы хотели бы, чтобы Украина и ЕС были партнерами в его реализации”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что ранее была создана донорская группа, которая поможет аккумулировать средства, необходимые для модернизации и реформирования системы поставок российского газа в Европу через территорию Украины.

Премьер сообщила, что конференция доноров пройдет в ближайшее время и "даст возможность Украине получить серьезную техническую и финансовую поддержку».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что у Украины и Евросоюза есть общий интерес по созданию мощных систем диверсификации поставок энергоресурсов.

Также она отметила, что Украина и ЕС могут иметь общие проекты и по поставкам ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, 28 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерении совместно с Евросоюзом построить новый газопровод «Белый поток», который соединит страны Центральной Азии с государствами ЕС через Черное море и Украину.

Идея “Белого потока” (White Stream) заключается в строительстве газопровода из Туркменистана через Азербайджан в грузинский порт Супса, и затем по дну Черного моря через Крым в направлении Европейского Союза.

Впервые Ю.ТИМОШЕНКО выдвинула идею создания газопровода White Stream еще в 2005 году.