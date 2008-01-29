Число больных гриппом в Украине выросло на 25,7 %

Эпидемии гриппа и ОРВИ в Украине, которую прогнозировали на конец января, пока нет. В настоящее время ее приход сдерживает теплая погода. Именно она всегда спасает от вспышек гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил УНИАН директор Украинского центра гриппа МОЗ Украины профессор Аркадий ФРОЛОВ.

Однако, по словам А.Фролова, за последние семь дней в Украине наблюдается активизация эпидемического процесса - число людей, которые заболели ОРВИ, резко выросло. Украинский центр гриппа ведет постоянный контроль за эпидемической ситуацией в десяти контрольных городах государства. И, если на второй неделе этого года в этих городах было свыше 36 тысяч больных респираторными инфекциями, то сейчас их уже свыше 49 тысяч. То есть количесвто больных увеличилось на 25,7%. Ввиду того, что были зимние каникулы и новогодние выходные, (поэтому люди мало контактировали между собой в общественном транспорте, на работе, в учебных заведениях), это - достаточно активные темпы распространения инфекции, заметил А.Фролов.

Он также сообщил, что по заболеваемости ОРВИ среди украинских городов лидирует Винница. Дальше идет Львов, Киев, Чернигов. Но пока в ни одном из украинских городов превышения эпидемического порога не зафиксировано. То есть – ситуация относительно гриппа и ОРВИ напряженная, но в фазу эпидемии Украина еще не вступила.

А.Фролов отметил, что в детских группах заболеваемость ОРВИ – несколько выше, потому в некоторых городах Украины уже объявили карантинные каникулы.