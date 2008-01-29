Милиция нашла похищенного из роддома в Одессе младенца

Сотрудники милиции нашли младенца, похищенного вчера, 28 января, из одесского роддома.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Работники милиции установили местонахождение младенца и вернули его матери через несколько часов, говорится в сообщении.

Как отмечают стражи порядка, информацию о том, что в одном из роддомов Одессы приблизительно в 14.30 у 23-летней одесситки похищен новорожденный мальчик, милиция получила в 18.25.

Было установлено, что неизвестна женщина под видом медработника (была одета в спецодежду медперсонала зеленого цвета) обратилась к матери младенца по поводу сделать ее новорожденному сыну массаж. Взяла его и исчезла в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили приметы неизвестной. В Одессе и области срочно был введен план «Перехват». Информация об этом событии и приметах похитительницы были немедленно распространены через средства массовой информации.

Вчера вечером в Ильичевске, что в нескольких километрах от Одессы, работники милиции задержали жительницу города, 1983 года рождения. Женщина обратилась в местный роддом за медицинской помощью, объяснив врачам, что она несколько часов назад родила младенца. Однако внешний вид и состояние здоровья малыша и «матери» сразу вызвали сомнения у медиков, поэтому они немедленно сообщили об этом в дежурную часть городской милиции, отметили в ДСО.

Правоохранители вернули мальчика матери. Его состояние здоровья удовлетворительное.