Нацбанк выиграл суд у Черновецкого

Как стало известно "Коммерсанту-Украина",Национальный банк выиграл суд у мэра Киева, акционера и вкладчика Правэкс-банка Леонида Черновецкого, требовавшего отмены постановления регулятора о раскрытии банками реальной кредитной ставки. В НБУ говорят, что теперь могут штрафовать банки за сокрытие комиссионных платежей. По словам банкиров, они не в состоянии полностью выполнять требования и могут показывать клиентам только приблизительную эффективную ставку займа.

Заместитель директора юридического департамента Нацбанка Виктор Новиков сообщил, что 25 января Апелляционный административный суд Киева отменил решение суда низшей инстанции и признал полную правоту регулятора, требующего от банков раскрытия реальной эффективной ставки по кредитам. "Мы подали жалобу (на решение Окружного административного суда Киева и выиграли дело,– сказал чиновник.– Те два пункта постановления, которые были оспорены Леонидом Черновецким, теперь восстановлены, и решение суда вступило в силу с момента оглашения".

Напомним, 10 мая НБУ принял постановление #168, которым обязал банки раскрывать клиентам эффективную ставку кредита, включающую все комиссионные банка, стоимость страховых и нотариальных услуг. Мэр Киева Леонид Черновецкий обратился в суд с просьбой признать незаконными требования, нарушающие его "права и охраняемые законом интересы как акционера и вкладчика Правэкс-банка". Окружной суд удовлетворил их только в части необязательного предоставления банком информации о стоимости услуг третьих лиц, например страховых компаний, риэлтеров или нотариусов, и разрешения банкам в одностороннем порядке изменять кредитную ставку .

Вчера в Правэкс-банке не смогли прокомментировать проигрыш суда своим акционером и пообещали огласить его дальнейшие планы сегодня. В Нацбанке подчеркивают, что банки теперь обязаны выполнять все пункты постановления, в противном случае к ним будут применены санкции.