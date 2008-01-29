Хроника ГАИ: 19 дней - 19 тысяч водителей без прав

На автодорогах Украины продолжаются широкомасштабные оперативно-профилактические мероприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, с начала проведения этих мероприятий работники Госавтоинспекции зафиксировали 532977 нарушений Правил дорожного движения, выявили 23422 факта управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Кроме того, выявлено 77447 фактов создания аварийной обстановки на улицах и автодорогах, вынесено 19167 постановлений о лишении нарушителей права управления, вынесено 44916 постановлений о наложении штрафа за нарушение ПДД. По состоянию на 29 января изъято по решению судов 19 тысяч удостоверений водителей.

Как сообщал УНИАН, с целью выполнения требований Указа Президента Украины от 20 ноября 2007 года № 1121/2007 “О неотложных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения” и стабилизации состояния аварийности на автодорогах государства на протяжении месяца, с 10 января по 10 февраля текущего года, подразделениями ГАИ проводится широкомасштабная оперативно-профилактическая отработка.

Круглосуточно в стране работают более 6 тыс. работников Госавтоинспекции. Они несут службу на 157 постах и 1062 маршрутах патрулирования (в обычном режиме привлечено 4,5 тыс. работников ГАИ).