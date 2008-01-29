В Донецке избили сына нардепа-регионала Игоря Шкири

В Донецке напали на сына известного народного депутата от Партии Регионов Игоря Шкири. 20-летний Дмитрий с тяжелыми побоями лежит в Донецкой областной больнице имени Калинина. Как рассказала "Сегодня" его мать Инна, Диме сделали операцию из-за черепно-мозговой травмы, после удара по голове стала развиваться гематома. По словам лечащего врача, в настоящий момент жизни молодого человека ничего не угрожает, однако он жалуется на головные боли

Как сообщил источник в МВД области, парень возвращался из ночного клуба в субботу утром вместе с девушкой. На него сзади напали неизвестные и ударили тупым предметом по голове, пробили ногу, возможно, ножом или кастетом. Отец пострадавшего, Игорь Шкиря, от комментариев по поводу произошедшего отказался.

Пресс-секретарь ОблУМВД в Донецкой области Виктория Кушнир подтвердила факт нападения на сына Игоря Шкири и заявила, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 ("Хулиганство, совершенное с особой жестокостью группой лиц"). Нападавшие пока не найдены. По предварительным данным, у потерпевшего ничего не украли, мотивы преступления неизвестны. Дмитрий — будущий экономист, студент Киевского университета имени Шевченко.