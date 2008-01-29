Отношения между украинцами и россиянами будут ухудшаться (соцопрос)

Соседские отношения между украинцами и россиянами сейчас нейтрально-прохладны и будут ухудшаться с годами. К такому выводу пришли специалисты Института изучения России, которые провели опрос общественного мнения в обеих странах.

Три четверти россиян считают, что их страна может развиваться без Украины. Тогда как среди украинцев интерес к России и интеграционные симпатии выше, чем у россиян. Социологи объяснили это тем, что россияне львиную долю информации об Украине получают через российские СМИ. Тогда как украинцы чаще ездят в Россию и имеют информацию о ней и из украинской, и из российской прессы. Согласившись с выводами исследователей, креативный директор украинско-российского информационного центра Олег Покальчук отметил, что для россиян украинская независимость как и прежде выступает, как символ дезинтеграции: «Украина для них – это ночной кошмар. Если такой ломоть от них отделился и дальше двигается в сторону цивилизации, то где гарантия, что завтра какой-то субъект федерации не скажет, что может и мы сами справимся». Последующее охлаждение отношений между украинцами и россиянами авторы опроса напрямую связывают с выборами 2 апреля президента России и следующими президентскими выборами в Украине.

Немецкая волна