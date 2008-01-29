Ющенко наградил профессора Березовского орденом Ярослава Мудрого
09:43, 29 января 2008Общество
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Текст указа - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 55/2008 «за выдающийся личный вклад в развитие отечественной науки, весомые достижения в ообласти клинической патофизиологии и космической медицины, разработку новейших медицинских приборов, технологий лечения и реабилитации человека, многолетнюю плодотворную научную деятельность наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Вадима БЕРЕЗОВСКОГО – заведующего отделом Института физиологии имени А.А.Богомольца НАН Украины, доктора медицинских наук, профессора, г. Киев.
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
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