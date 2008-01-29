Цены на газ станут поднебесными

Вчера стало известно еще об одной причине подорожания газа. Китайская газовая корпорация PetroChina объявила о достижении соглашения с "Туркменгазом" о приобретении в следующем году топлива по цене $195 за тысячу кубометров, то есть на $45 дороже, чем предлагает во второй половине этого года российский "Газпром". По мнению экспертов, данная договоренность может привести к подорожанию всего среднеазиатского газа, что отразится на его цене для Украины, пишет "Коммерсантъ-Украина".

В прошлом году Китай начал строительство трубопровода мощностью прокачки 30 млрд кубометров в год, связывающего западные провинции страны с Туркменией. Контракт между компаниями может быть подписан уже на следующей неделе, уточнили в пресс-службе "Туркменгаза".

В декабре "Газпром" договорился с Туркменией повысить закупочные цены на ее газ в первой половине 2008 года до $130, а во второй – до $150 за тысячу кубометров. Это привело к подорожанию газа для Украины со $130 до $179,5 за тысячу кубометров. Тогда президент Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедов объяснил увеличение стоимости предложением стран Европейского союза закупать туркменский газ по более высокой цене.

В пресс-службе "Газпрома" комментировать соглашение между Туркменией и Китаем вчера отказались. Напомним, ранее "Газпром" предложил Китаю закупать газ, добываемый на Сахалине и Ковыктинском газовом месторождении, по мировым ценам – $300-350 за тысячу кубометров. "Предложение Китая крайне невыгодно для `Газпрома`, оно делает неконтролируемой цену на среднеазиатский газ, а также лишает возможности продавать топливо с Ковыкты и Сахалина по рыночным ценам",– говорит аналитик ИК "Регион" Константин Гуляев.

Соглашение между PetroChina и "Туркменгазом" может увеличить стоимость топлива для Украины, считает бывший пресс-секретарь Минтопэнерго, руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин. "Увеличение стоимости газа для Украины в этом году стало следствием попыток Евросоюза получить прямой доступ к туркменскому газу. Тогда консолидированная позиция России и Украины позволила сохранить поставки энергоресурсов из Туркмении в северном направлении. Но теперь у Ашхабада появился восточный экспортный вектор, и это значительно повысит цены на топливо для Украины",– говорит эксперт.

По подсчетам господина Гуляева, контракт с Китаем позволит Туркмении поднять цену на газ для России до $195 за тысячу кубометров. Ее примеру, по мнению эксперта, последуют Узбекистан и Казахстан, как это произошло в этом году. Напомним, цена на газ для Украины формируется исходя из стоимости туркменского, узбекского и казахского газа, а также транспортировки. В результате цена на газ для Украины в 2009 году составит $220-225 за тысячу кубометров. Аналитик "Тройка Диалог" Валерий Нестеров не исключает подорожания до $240-250, а господин Бородин – до $260 за тысячу кубометров.

Все эти расчеты будут актуальными, если Украина прекратит настаивать на повышении стоимости транзита природного газа для "Газпрома" и урегулирует газовый конфликт с Россией, уверена аналитик ИК "Ренессанс Капитал" Екатерина Малофеева. В противном случае российский монополист может реализовать угрозу увеличения стоимости топлива для Украины до $350 за тысячу кубометров.