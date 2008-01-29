В Киеве иномарка снесла телефонную будку вместе с человеком (фото)

Автомобиль «Фольксваген-Пассат» ехал по улице Соломенской в сторону улицы Волгоградской. За рулем был 20-летний парень, и, очевидно, ехал он на приличной скорости. Внезапно едущий по встречной полосе автомобиль «Жигули» повернул налево. Иномарке пришлось резко менять направление движения, но водитель не справился с управлением. Машина вылетела на тротуар возле дома №14 - прямиком на таксофон, в котором как раз находился человек, и врезалась в каменную стену.

Мужчина, говоривший в тот момент по телефону, от удара полетел на мостовую. Можно сказать, что он еще легко отделался. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и несколькими ушибами его увезли в 17-ю горбольницу. Водитель «Фольксвагена» разбил свою машину и сломал кисть правой руки. Его доставили в больницу скорой помощи.

- По предварительным данным, водитель «Фольксвагена» превысил скорость, - говорят в пресс-службе ГАИ Киева. - Учитывая, что дорога была мокрой, он мог потерять управление.

Есть еще одна версия случившегося. Некоторые свидетели ДТП говорят, что аварийную ситуацию создал водитель «Жигулей», который внезапно выехал на полосу движения «Фольксвагена». Сам же он это категорически отрицает: мол, неопытный водитель иномарки растерялся и не смог справиться с управлением. Как все было на самом деле, выяснит следствие.

Комсомольская правда в Украине