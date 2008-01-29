В Кировограде горела девятиэтажка
09:07, 29 января 2008Общество
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Предварительная причина - поджог
В 00 час. 50 мин. 29 января в г. Кировограде в девятиэтажном доме, в амбарах, несанкционированно построенных на лестничных клетках, возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожаром уничтожены вещи, хранившиеся в амбарах. В 04 час. 23 мин. отделениями государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Во время тушения пожара из задымленной зоны выведены 46 жителей. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - поджог неизвестным лицом.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Кировоградской области.
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